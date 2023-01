OPINIÓN | Shakira nos recuerda una verdad universal con su exitosa canción

Shakira expone sus problemas y le explica lo que le quita el sueño: tener a su suegra como vecina, el acoso de la prensa no solo por la ruptura, sino también por una acusación de evasión fiscal por la que, de ser declarada culpable, se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel y una multa cercana a los US$ 25 millones (ella ha negado repetidamente las acusaciones en su contra). Tras repasar los obstáculos a los que se enfrenta tras su partida, cosas que serían aplastantes en circunstancias normales, redobla su fe en sí misma y trae al redil a otras mujeres traicionadas al entonar “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Pero ahí está el problema. No todo el mundo está de acuerdo con su actitud. Los titulares sobre su canción han adoptado un tono sexista, al calificar su comportamiento de “mezquino” y al tema de “éxito de venganza”. Usuarios de redes sociales se preguntan si Shakira rompió una regla no escrita entre las mujeres al arrastrar al nuevo amor de su ex. Otros se alegran de ver cómo se desarrolla el drama mientras la juzgan por airear sus “trapos sucios”.

