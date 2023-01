Demandan a Elon Musk por un tuit sobre Tesla de hace cuatro años. Esto es lo que debes saber

Las acciones de Tesla subieron inicialmente un 11% el día de su tuit original, pero nunca llegaron al nivel prometido de US$ 420, alcanzando un máximo ese día de US$ 387,46. Y pronto cayeron muy por debajo del precio de US$ 344 que tenían antes de la publicación, alcanzando los US$ 263,24 un mes más tarde, cuando quedó claro que la financiación no estaba asegurada. Eso provocó la demanda de los accionistas que acaba de llegar a juicio después de más de cuatro años.

Musk, Tesla y otros directivos de la compañía enfrentan una demanda de accionistas por su ahora infame tuit de 2018, en el que dijo que estaba considerando llevar a Tesla a un mercado privado a un precio de US$ 420 la acción. Si el tuit hubiera terminado justo ahí, no seguiríamos hablando al respecto, ni tampoco el magnate se enfrentaría a una demanda que busca daños no especificados.

