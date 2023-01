OPINIÓN | No nos engañemos, se avecina una recesión de verdad

Observamos un reflejo especular de la economía actual en la primavera y el verano de 2008, cuando la Gran Recesión, que comenzó en diciembre de 2007, ya estaba en marcha. Entonces, muchos, incluido el entonces presidente George W. Bush, no estaban preocupados por una recesión porque el PIB aún no había descendido, aunque ya habían comenzado las pérdidas de empleo. Nos opusimos a la autocomplacencia imperante escribiendo para CNN: “Aunque el PIB aún no ha disminuido, ya llevamos cuatro meses seguidos de pérdidas de empleo. Esto sugiere que la economía está en recesión. Esto también implica que una de las recientes estimaciones ligeramente positivas del PIB, o ambas, se revisarán a la baja a lecturas negativas para el próximo año”.

El empleo, en particular, puede aguantar más de lo esperado en un escenario recesivo. Así ocurrió en la era inflacionista de la década de 1970. En particular, el empleo no alcanzó su punto máximo hasta ocho meses después del inicio de la grave recesión de 1973-1975.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.