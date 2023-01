Nuevo estudio revirtió el envejecimiento en ratones. ¿Puede funcionar también para los humanos?

“Uno de nuestros avances fue darnos cuenta de que si usas este conjunto particular de tres células madre pluripotentes, los ratones no vuelven a la edad cero, lo que podría causar cáncer o algo peor”, dijo Sinclair. “En cambio, las células vuelven a entre el 50% y el 75% de la edad original, y se detienen y no se vuelven más jóvenes, lo cual es una suerte. Cómo las células saben hacer eso, todavía no lo entendemos”.

