Crítica de “The Last of Us”: HBO adapta con maestría una de las mejores y más desgarradora historia del videojuego

Lo que diferencia a “The Last of Us” de otras obras del género zombie es que el foco está en el drama humano y en unos personajes poliédricos que tienen aciertos y errores y evolucionan en la trama. En un mundo hostil y violento plagado de infectados y de organizaciones paramilitares en el que escasean los recursos, la supervivencia es la prioridad. Esto saca el lado más salvaje de los humanos pero también el deseo de no estar solos. De vivir en compañía y comunidad. De querer y sentirse queridos.

