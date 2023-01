¿Por qué se está apreciando el peso mexicano frente al dólar?

No obstante, “lo que sí se está viendo reflejado en el tipo de cambio (a favor del peso frente al dólar) es el balanceo en las finanzas públicas (de México). Aunque al interior el gasto público no se ha ejercido de la manera más eficiente, el hecho de que no haya un endeudamiento significativo ha ayudado, porque baja la probabilidad de que el gobierno deje de pagar”.

En cuanto a factores internos, la directora de Análisis Financiero de Banco Base explicó que el Producto Interno Bruto de México aún no se recupera para llegar a los niveles de 2018 y el mercado laboral todavía no alcanza un nivel óptimo (aunque ya alcanzó los niveles antes del covid-19), por lo que la fortaleza del peso no se le puede atribuir a la economía mexicana.

Por ende, si la inflación va disminuyendo en EE.UU. y los incrementos de la tasa de interés no son tan agresivos a futuro, los inversionistas voltearían más hacia la economía estadounidense y el dólar se fortalecería porque su demanda aumentaría. (En pocas palabras y a modo de ejemplo, si no me cobras muchos intereses, yo como inversionista me inclino por el dólar estadounidense, lo que hace que esta moneda tenga mayor demanda y entonces aumente su valor).

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.