Irán ejecuta a un campeón de karate y a un entrenador voluntario de niños en medio de la represión de las protestas

Amnistía Internacional publicó una cita del padre de Karami que decía: “Voy al tribunal y a la prisión todas las mañanas y luego camino sin un rumbo fijo por las calles. Esta mañana fui a la prisión, pero el fiscal adjunto de la prisión no estaba. Me dijeron que debía dejar de ir allí si mi caso se relacionaba con las protestas. No te dan ninguna respuesta”.

