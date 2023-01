Gloria Trevi responde a demanda en su contra, dice que la acusan de delitos que no cometió

“Mi abusador hoy por hoy está libre y él no solo me hizo daño a mí sino a muchas otras jóvenes. Y muy probablemente lo sigue haciendo. Dicen que una mentira de tanto repetirla se vuelve verdad, pero no… yo no fui su cómplice, yo tenía 15 años con una mentalidad de 12, cuando conocí al gran productor quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños”, dice Trevi sobre el momento en el que conoció a Sergio Andrade.

“Durante esos años me robaron pero yo no me dejé robar lo más importante que era poder componer una canción, poder soñar, poder viajar con la imaginación”.

View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi)

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”, dice la cantante, en referencia a su absolución en 2004 por un juzgado de Chihuahua.

