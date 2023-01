Cinco revelaciones impactantes de “Spare”, las memorias del príncipe Harry

El artículo cita a Harry diciendo: “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

“No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”, escribió, según el medio. “Era un chico de 17 años dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido (…). Al menos, de eso intentaba convencerme”.

El duque de Sussex también escribió que era demasiado joven para sospechar del romance de su padre, pero señaló que William “albergó sospechas” durante mucho tiempo, según el informe de The Sun. “Lo confundían y lo atormentaban (…). Cuando lo confirmaron, sintió un remordimiento terrible por no haber dicho o hecho nada antes”, escribió el príncipe Harry, según The Sun. El Mail Online, por su parte, citó un pasaje que dice: “Willy sospechaba de la Otra Mujer desde hacía mucho tiempo”.

