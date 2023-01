ANÁLISIS | Los republicanos traen el caos de vuelta a Washington: McCarthy tendría su parte de culpa

— Una interpretación de las elecciones intermedias fue que los votantes, agotados por la turbulencia de los años de Trump y una pandemia única en un siglo, dieron un grito de estabilidad y calma y, por lo tanto, no estaban dispuestos a entregar todo el poder disponible en noviembre de vuelta a los republicanos. (Si bien no lograron una ola roja en la Cámara, el Partido Republicano no logró recuperar el Senado y los demócratas aumentaron su mayoría). Las escenas en la Cámara de este martes no eran lo que esos votantes tenían en mente en noviembre.

— McCarthy debe tener algo que ofrecerles a los rebeldes para ganar sus votos. Ellos desdeñan los puestos de las grandes comisiones y no sueñan con aprobar proyectos de ley exclusivos. No les importa que la mayoría del Partido Republicano en la Cámara quiera a McCarthy. Para ellos, como lo fue para Trump, el caos es el punto. Asumir el “pantano” los reserva en programas de entrevistas conservadores, aumenta su recaudación de fondos y pule sus credenciales de ser parte de MAGA (Make America Great Again, la política de línea dura del expresidente Donald Trump).

