Muere Walter Cunningham, el último astronauta que quedaba del Apolo 7, a los 90 años

“Soy una de esas personas que nunca ha mirado hacia atrás. Solo lo recuerdo cuando alguien me pregunta sobre convertirme en astronauta”, dijo Cunningham. “Lo único que recuerdo es que me mantuve firme y quise hacerlo lo mejor que pude, sin darme cuenta en ese momento, pero siempre quise estar mejor preparado para el siguiente paso. Siempre he mirado hacia el futuro. No vivo en el pasado”, añadió.

