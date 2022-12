ANÁLISIS | Por qué 2022 fue un año difícil para Trump y puede que 2023 no sea mucho mejor

Podría ser agradable para los espectadores de Fox escuchar eso de Hannity, pero la admisión se produjo fuera del aire y en una declaración como parte de la demanda por difamación de US$ 1.600 millones de Dominion Voting Systems contra la cadena conservadora, según The New York Times.

