Las mayores decepciones del cine y la televisión en 2022: desde “Los anillos del poder” hasta “Morbius”

Aquí las expectativas juegan un papel importante, ya que esta ambiciosa precuela de la saga de J.R.R. Tolkien (y la espléndida trilogía cinematográfica de Peter Jackson) no estuvo mal, exactamente, sólo aburrida, sobre todo si la comparamos con la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Si bien su presupuesto épico y muy discutido definitivamente se tradujo en la pantalla, los personajes no estuvieron a la altura de las circunstancias. “The Rings of Power” tenía sus admiradores, y su grandeza refleja la enorme inversión y el compromiso de Amazon con el proyecto. Si bien todo eso hizo que fuera difícil de ignorar, verlo hasta el final provocó más aburrimiento que entusiasmo.

