Renuncia la vicecanciller de Uruguay tras escándalo en caso de entrega de pasaporte a narco

En tanto, el mandatario Lacalle Pou dijo, tras conocerse públicamente la noticia de la renuncia, que llamó a Ache “por teléfono” y agregó a los periodistas en rueda de prensa: “Aprovechen esto porque no voy a hablar más, porque ya he hablado suficiente de todos estos hechos”. Dijo mantener su respaldo a la exvicecanciller, pero que “hay otros temas que están en la Justicia y no me corresponde a mí”, opinar, agregó.

