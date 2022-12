¿Cuántas finales ha jugado y ganado Messi?

🏆Supercopa de España – Agosto de 2006 – Barcelona 4 vs. Espanyol 0 (marcador global) Supercopa de Europa – 25 de agosto de 2006 – Barcelona 0 vs. Sevilla 3 Copa América – 15 de julio de 2007 – Argentina 0 vs. Brasil 3

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2009 – Barcelona 5 vs. Athletic de Bilbao 1 (marcador global) – Dos goles de Messi 🏆 Supercopa de Europa – 28 de agosto de 2009 – Barcelona 1 vs. Shakhtar Donetsk 0 – Una asistencia de Messi 🏆 Mundial de Clubes – 19 de diciembre de 2009 – Barcelona 2 vs. Estudiantes de La Plata 1 – Un gol de Messi

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2010 – Barcelona 5 vs. Sevilla 3 (marcador global) – Tres goles de Messi Copa del Rey – 20 de abril de 2011 – Barcelona 0 vs. Real Madrid 1 🏆 Champions League – 28 de mayo de 2011 – Barcelona 3 vs. Manchester United 1 – Un gol de Messi

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2011 – Barcelona 5 vs. Real Madrid 4 (marcador global) – Tres goles y dos asistencias de Messi 🏆 Supercopa de Europa – 26 de agosto de 2011 – Barcelona 2 vs. Porto 0 – Un gol y una asistencia de Messi 🏆 Mundial de Clubes – 18 de diciembre de 2011 – Barcelona 4 vs. Santos 0 – Dos goles de Messi 🏆 Copa del Rey – 25 de mayo de 2012 – Barcelona 3 vs. Athletic de Bilbao 0 – Un gol de Messi

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2013 – Barcelona 1 vs. Atlético de Madrid 1 (marcador global; los culés ganan por gol de visitante) Copa del Rey – 16 de abril de 2014 – Barcelona 1 vs. Real Madrid 2 Mundial de Brasil 2014 – 13 de julio de 2014 – Argentina 0 vs. Alemania 1

Supercopa de España – Agosto de 2015 – Barcelona 1 vs. Athletic de Bilbao 5 (marcador global) – Un gol de Messi 🏆 Supercopa de Europa – 11 de agosto de 2015 – Barcelona 5 vs. Sevilla 4 – Dos goles y una asistencia de Messi 🏆 Mundial de Clubes – 20 de diciembre de 2015 – Barcelona 3 vs. River Plate 0 – Un gol de Messi 🏆Copa del Rey – 22 de mayo de 2016 – Barcelona 2 – Sevilla 0 – Dos asistencias de Messi Copa América Centenario – 27 de junio de 2016 – Gana Chile en penales

Supercopa de España – 17 de enero de 2021 – Barcelona 2 vs. Athletic de Bilbao 3 Copa del Rey – 17 de abril de 2021 – Barcelona 4 vs. Athletic de Bilbao 0 – Dos goles de Messi 🏆 Copa América – 11 de julio de 2021 – Argentina 1 vs. Brasil 0

