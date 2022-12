“Es gratis soñar”: la historia de Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo con Argentina

“A mí no me conocía nadie. Hace dos años en Argentina, ‘es más inglés que argentino’, capaz decían. Y a Scaloni, creo después de la semifinal (de Copa América contra Colombia, cuando atajó tres penales), yo le dije ‘gracias por apostar en mí cuando capaz que nadie me conocía’”, señaló Martínez a Star+.

