Elon Musk dice que Trump no violó las reglas de Twitter. La verdad es más complicada

Otro miembro del personal, cuyo nombre se eliminó de la captura de pantalla, dijo en Slack que un tuit posterior de ese día de Trump que decía que no asistiría a la toma de posesión del presidente Joe Biden también fue “una clara no violación”. Pero otro miembro del personal cuestionó si ese tuit podría ser “una prueba de que [Trump] no apoya una transición pacífica”, según los mensajes de Weiss.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.