Twitter vuelve a lanzar opción para pagar por la marca azul de verificación

Como parte del nuevo sistema de verificación, Twitter ofrecerá marcas doradas para empresas, marcas grises para entidades gubernamentales y otras organizaciones y marcas azules para personas, sean o no celebridades. La marca dorada de verificación empresarial comenzó a aparecer este lunes en las cuentas de varias compañías como The New York Times y Taco Bell. Horas después este lunes regresó la opción de suscribirse a Twitter Blue en la plataforma.

