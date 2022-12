La senadora Kyrsten Sinema deja el Partido Demócrata y se registra como independiente

“No me preocupa que a la gente no le guste este enfoque”, dijo Sinema. “Lo que me preocupa es seguir haciendo lo correcto para mi estado. Y hay gente a la que ciertamente no le gusta mi enfoque, oímos hablar mucho de ello. Pero antes de juzgar hay que probar”.

“Nunca he encajado perfectamente en ningún partido. Nunca lo he intentado. No quiero hacerlo”, añadió.

