Cómo las nuevas leyes de Indonesia contra el sexo fuera del matrimonio afectarán a los turistas

“Desde nuestro punto de vista, como agentes del sector turístico, esta ley será muy contraproducente para la industria turística de Bali, especialmente los capítulos sobre sexo y matrimonio”, declaró Putu Winastra, presidente de la mayor asociación turística del país, la Association of the Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA).

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.