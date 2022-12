Declaran culpable a la Organización Trump de todos los cargos de fraude fiscal en su contra

El juez se lo explicó al jurado y dijo: “Bajo la definición de ‘en nombre de’ no es necesario que los actos delictivos realmente beneficien a la corporación. Pero los actos de un agente no son “en nombre de” una corporación si se llevaron a cabo únicamente para promover el propio interés de los agentes. Dicho de otra manera, si los actos del agente se tomaron simplemente para beneficio personal, no fueron ‘en nombre de’ la corporación”.

La Organización Trump podría enfrentar un máximo de US$ 1,61 millones en multas cuando se dicte la sentencia a mediados de enero. Ahora bien, la empresa no corre el riesgo de ser desmantelada porque no existe ningún mecanismo bajo la ley de Nueva York que disuelva la empresa. Sin embargo, una condena por un delito grave podría afectar su capacidad para hacer negocios u obtener préstamos o contratos.

