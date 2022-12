Emiten órdenes de detención contra presuntos responsables del brote de meningitis en Durango, México

“Que empecemos a darles un antimicótico tomado, vía oral, a todas independientemente de que salga o no en la punción lumbar positivas o negativas, si fueran positivas y tienen síntomas las internamos de manera inmediata, si no tienen síntomas y no salen positivas les vamos a dar un antimicótico que nos permita empezar a tratar con tiempo esto y las vamos a estar monitoreando cada ocho días”, dijo el gobernador.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.