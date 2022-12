Este es el color del año 2023 de Pantone

La empresa no es ajena a las selecciones no convencionales: en 2016, eligió un degradado hecho de dos tonos, Rose Quartz y Serenity, para reflejar un año definido por discusiones cambiantes en torno al género. En 2021, eligió no uno sino dos colores, Ultimate Grey (gris definitivo) e Illuminating (un amarillo vibrante), para capturar tanto la resiliencia como el optimismo mostrados durante el primer año de la pandemia.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.