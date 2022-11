ANÁLISIS | Por qué ir a la oficina 5 días a la semana ya es cosa del pasado

“Si lo piensas, el contrato con tu empleado no es solo comprar tiempo”, me dijo Charlotte Lockhart, defensora de la semana laboral de cuatro días. “Estás comprando que hagan algo con ese tiempo: un resultado productivo. No importa si son fabricantes, si trabajan en la hostelería, si trabajan en la sanidad o si trabajan en una oficina, lo que se busca es cómo definimos la productividad dentro de nuestro negocio”.

“[La gente] no quiere que la obliguen a volver a la oficina dos días a la semana y encontrarse con que sus compañeros de trabajo no están en ese momento. Así que vuelven a esta oficina fantasma y les parece totalmente arbitrario responder a los correos electrónicos desde una oficina en lugar de hacerlo desde la comodidad de su casa”, me dijo.

Eso es lo que sostiene Anne Helen Petersen, autora de “Out of Office: Unlocking the Power and Potential of Hybrid Work”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.