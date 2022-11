Joan Manuel Serrat se despide del sur fiel a la consigna que lo acompañó una vida: defender la alegría

“Es una razón de vida”, dijo el cantante al recibir el premio. “Yo les aseguro que no me levanto por la mañana buscando solidaridades y derechos humanos que defender, pero la vida está ahí delante. Y luchar por los derechos humanos, a fin de cuentas, no es otra cosa que luchar por uno mismo. Es una actitud, en el mejor sentido de la palabra, egoísta, pero es así. Y la solidaridad es algo sin lo cual esta vida tendría mucho menos sentido”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.