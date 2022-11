Mira el nuevo avance de “Avatar: The Way of Water”

Cameron, que lleva trabajando en “The Way of the Water” desde 2013, declaró a GQ que para que la película sea rentable “tendrá que ser la tercera o cuarta más taquillera de la historia. Ese es su umbral. Así salimos sin pérdidas”.

(CNN) — “Avatar: The Way of Water”, la muy esperada secuela de “Avatar”, está llena de aventuras bajo el mar.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.