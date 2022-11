OPINIÓN | En la China de “cero covid”, el número de fallecidos cuenta otra historia

Puedo confirmar que la política de “cero covid” sigue en efecto. En las semanas transcurridas desde el discurso de Xi, me he sometido a docenas de pruebas de ácido nucleico, he cancelado un viaje de trabajo en el país y he visto a varios colegas ser trasladados a hoteles en cuarentena o encerrados en casa. (El viernes, China anunció una flexibilización limitada de algunas medidas, aunque no mencionó cuándo entrarían en vigor los cambios).

