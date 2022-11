A los 95 años, Ángela Álvarez está nominada a los Latin Grammy en la categoría mejor nuevo artista: “Mi sueño es dejar esta vida sabiendo que de alguna manera mi música perduraría”

“Él me dijo: Nana, siéntate, siéntate. Estás nominada para el Grammy. Yo le dije: espérate, ¿tú estás hablando en serio o estás bromeando? ¡Porque yo no puedo creer eso! Pues mira, créelo porque estás nominada para el Latin Grammy. ¡Wow! ¿Pero cómo ha sido eso? Pero, ¿cómo yo he podido llegar ahí? ¡Yo no he hecho nada! Tú no, pero tu música sí”, cuenta Ángela Álvarez.

“Yo me sentí muy, muy orgullosa de poder contar mi historia, para tocar personas que han pasado probablemente lo mismo, o más de lo que yo he pasado. Hay personas que se rinden, pero yo no me rendí. Yo siempre luché”, dice Ángela Álvarez.

“Ella sacó todos estos cuadernos y cuando me empezó a tocar las canciones, en ese proceso me di cuenta de que era una artista frustrada. Yo no sabía esto de ella. Sabía que podía cantar, que tenía una voz increíble, sabía que tenía canciones, pero no sabía que era artista”, agrega.

“Cuando a mí me dieron el vuelo de salida de La Habana a Miami, cuando el avión levantó el vuelo, yo estaba sentada en la ventanilla y yo miré por la ventana y yo vi a mi Cuba allá abajo. Yo dije Ay, Cuba, ¡qué linda tu eres! ¿cuándo te volveré a ver? Y todavía no me he ido”, recuerda Álvarez.

“A mi papá le gustaba que yo cantara pero cuando yo le dije que yo quería ser artista él me dijo ¡Ay, mi única hija! No, no, no. Pero ahí siempre mantuve la idea de que yo quería un disco”, cuenta la cantante cubanoestadounidense Ángela Álvarez a Zona Pop CNN.

