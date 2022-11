Las elecciones intermedias fueron un rechazo a Trump, dice Liz Cheney

Cuando se le preguntó sobre el aumento del discurso de odio, Cheney dijo: “Lo que sabemos de la historia es que no se puede tolerar el discurso de odio y, en particular, no se puede tolerar el antisemitismo”.

“Creo que fue una clara victoria para el equipo normalidad, y tenemos mucho trabajo por hacer”, dijo Cheney, hablando en la cumbre Never Is Now sobre antisemitismo y odio de la Liga Antidifamación.

