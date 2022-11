El impulso —y la planificación— de la candidatura de DeSantis para 2024 se dispara tras la contundente victoria en Florida

“No sé si se presenta. Creo que si se presenta, podría hacerse mucho daño”, dijo Trump en una entrevista con Fox News Digital. “Creo que cometería un error. Creo que a la base no le gustaría: no creo que sea bueno para el partido… Te diría cosas sobre él que no serán muy halagadoras”.

Mientras tanto, DeSantis seguirá construyendo una operación política que ya ha demostrado que puede recaudar dinero a un ritmo impresionante. Su esfuerzo de reelección trajo más de US$ 200 millones entre sus dos comités políticos, de acuerdo con los informes financieros de la campaña estatal, tirando de dinero de los donantes con mucho dinero y los republicanos de base por igual para romper los registros nacionales de recaudación de fondos para una campaña de gobernador. Hasta el 3 de noviembre, esos comités tenían US$ 66 millones en efectivo sin gastar. CNN informó previamente que el equipo político de DeSantis ha explorado cómo transferir el dinero no utilizado a un comité federal que podría apoyar una campaña presidencial. Ese sigue siendo el plan, confirmaron las fuentes.

