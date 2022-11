Twitter retrasa plan de verificación de US$ 8 con la “palomita azul” hasta después de las elecciones intermedias

La actriz de televisión Valerie Bertinelli también cambió el nombre de su cuenta por el del CEO de Twitter, y tuiteó el viernes que “la marca de verificación azul simplemente significaba que tu identidad estaba verificada”. “Los estafadores tendrían más dificultades para hacerse pasar por ti. Eso ya no se aplica. Buena suerte ahí fuera”, agregó. Luego respondió a un seguidor que le preguntó cómo es que la marca de verificación ya no se aplica, escribiendo: “pueden comprar una marca de verificación azul por US$ 7,99 al mes sin verificar quiénes son”.

Las pruebas realizadas por CNN este sábado por la tarde sugerían que el despliegue aún no se había completado antes de la decisión del domingo. Una nueva cuenta de Twitter creada por CNN que optó por la función de pago no mostraba la marca de verificación en su perfil público. Además, parecía que Twitter seguía cobrando US$ 4,99.

