El inventor de la Cajita Feliz dice que McDonald’s no la quería al principio

Las ciudades y los estados también comenzaron a establecer estándares de nutrición para las comidas de los niños. La primera política de comidas para niños se aprobó en 2010 en el condado de Santa Clara, California, y casi dos docenas de otros estados y localidades han adoptado políticas de comidas para niños, según el Center for Science in the Public Interest, un grupo de defensa del consumidor.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.