Matthew Perry se sincera y cuenta por qué terminó su relación con Julia Roberts

El actor recuerda en el libro autobiográfico “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, según un extracto publicado por el diario The Times de Londres, que Roberts expresó interés en aparecer en “Friends” pero “ella solo haría el programa si estaba en la historia [de Chandler]”.

