El premio mayor de Powerball alcanza los US$ 700 millones: es el quinto más grande de su historia

El mayor premio de Powerball de todos los tiempos fue de US$ 1.586 millones en enero de 2016, según el comunicado. Luego les siguieron los botines de US$ 768,4 millones en 2019, US$ 758,7 millones en 2017 y US$ 731,1 millones en 2021.

