“Cabinet of Curiosities” revela la visión ecléctica del terror de Guillermo del Toro

Rupert Grint en “Dreams In The Witch Housea”, un episodio de “Cabinet Of Curiosities” de Guillermo del Toro.Cortesía de Netflix

Netflix intentará algo diferente estrenando episodios consecutivos de “Cabinet of Curiosities” durante cuatro noches sucesivas, que resultan ser más inventivos, o al menos distintivos, que la mayoría de las historias. Eso incluye un par de ideas originales del propio del Toro, “Lot 36” y “The Murmuring”, así como dos del autor de terror H.P. Lovecraft, “Dreams in the Witch House” y “Pickman’s Model”, lógicamente agrupadas en la tercera noche.

