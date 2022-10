Una gran exposición sobre Modigliani arroja nueva luz sobre la forma de trabajar del artista

“Todavía hay mucho que aprender sobre Modigliani como artista”, dijo Ireson, que encabezó la exposición después de trasladarse de la Tate al Barnes en 2018, en una entrevista con The Art Newspaper. No está claro qué pasó con el contenido de su estudio después de la muerte de Modigliani, y no dejó ningún escrito que describa su proceso creativo. “Hay muchas conjeturas y creación de mitos, pero en realidad, cuando empiezas a mirar las obras físicas en sí, desafían algunas de las narraciones”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.