Por qué no eres un fracaso como madre

No me habían dado esa información en ningún libro de educación prenatal o de crianza, y podría haber supuesto una gran diferencia para mí. De hecho, la diferencia fue enorme para mí cuando finalmente aprendí esto. Me hizo replantear toda mi experiencia. Seguía preocupada por el bienestar de mi hijo, pero dejé de preocuparme por la preocupación, o de pensar que había algo malo en mí, porque sabía que todos esos sentimientos eran parte de un proceso productivo que estaba ocurriendo en mi cerebro y que me ayudaba a adaptarme a este papel.

En su nuevo libro, “Mother Brain: How Neuroscience Is Rewriting the Story of Parenthood”, Chelsea Conaboy analiza los nuevos descubrimientos en torno al parto y la maternidad temprana que presentan una imagen mucho más compleja de la experiencia.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.