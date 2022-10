Cuerpos desmembrados extraídos del río Oklahoma son de 4 hombres desaparecidos

“He trabajado en más de 80 asesinatos en mi carrera. He trabajado en asesinatos con múltiples víctimas. He trabajado en desmembramientos, pero este caso involucra el mayor número de víctimas y es un evento muy violento”, dijo Prentice. “Así que no puedo decir que nunca haya trabajado en algo así, pero está en lo más fuerte”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.