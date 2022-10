La carrera de Robbie Coltrane más allá de Harry Potter: hizo parte de otra saga famosa

View this post on Instagram A post shared by James Bond 007 (@007)

Hizo el papel de Valentin Zukovsky, un exagente del servicio de inteligencia soviético KGB que se vuelve un mafioso y es dueño de una discoteca, un casino y una fábrica de caviar. En GoldenEye, Zukovsky que le guarda rencor a James Bond pero termina ayudándole. En The World Is Not Enough es el dueño de un casino en Azerbaiyán y de una fábrica de caviar y al final vuelve a asistir a Bond a escapar de la malvada Elektra.

Coltrane, escocés, actuó en las películas de James Bond GoldenEye de 1995 y The World Is Not Enough de 1997.

