¿Qué precauciones por el covid-19 deben tomarse ahora en los viajes internacionales?

Por último, recuerda que el objetivo principal de las vacunas contra el coronavirus es proteger contra la enfermedad grave. También reducen el riesgo de infección en comparación con las personas no vacunadas o no reforzadas, pero no la evitan por completo. Quienes deseen reducir el riesgo de infección deben tomar precauciones adicionales, como el uso de mascarillas de alta calidad N95 o equivalentes en lugares cerrados como aeropuertos, estaciones de tren, restaurantes y otros lugares concurridos.

Sin embargo, las advertencias de viaje suscitaron cierta preocupación. No todos los países mantenían cifras precisas o actualizadas. En diferentes momentos de los últimos dos años y medio, hubo muchas partes de Estados Unidos con tasas más altas de covid-19 que los países en la categoría de “evitar viajes no esenciales” de los CDC. Además, después de que las vacunas estuvieran disponibles de manera generalizada en Estados Unidos, ha crecido la sensación de que el principal determinante del riesgo ya no debería basarse principalmente en los niveles de coronavirus, siempre y cuando las vacunas estuvieran protegiendo a las personas de la hospitalización.

Para responder a estas preguntas, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

