Fiscal general de Nueva York busca bloquear el traslado de activos de la Organización Trump

El Estado dice que el mismo día que anunció su demanda de US$ 250 millones contra el expresidente y su compañía, la Organización Trump registró una nueva entidad, Trump Organization II LLC. El Estado señala que la Organización Trump no les ha dado ninguna garantía de que no trasladarán los activos fuera de Nueva York para evitar una posible responsabilidad.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.