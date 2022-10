¿Cómo consultar mi número del Seguro Social y cómo obtener la tarjeta en Estados Unidos?

Para probar la ciudadanía estadounidense: un certificado de nacimiento o pasaporte estadounidense, un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía. Para probar la edad: un certificado de nacimiento y, en caso de que no exista, un registro de carácter religioso hecho antes de que cumplieras 5 años que tenga la fecha de nacimiento, el registro de tu nacimiento de un hospital estadounidense o tu pasaporte. Para probar la identidad: necesitarás un documento con tu nombre, información que te identifique y una foto reciente preferiblemente. Puede ser la licencia de conducir, una tarjeta estatal para no conductores o el pasaporte estadounidense. Si no tienes ninguno de esos documentos, puede ser una tarjeta de empleado, de la escuela, del seguro de salud o del Ejército.

