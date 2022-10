Efectos de la marihuana: ¿qué daños y beneficios genera? ¿Cuán adictiva es?

En la comunidad científica no hay acuerdo sobre si la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas más fuertes como la cocaína o la heroína o no. En los hechos, según los datos de los CDC, la mayor parte de quienes consumen marihuana no siguen con otras sustancias más fuertes, aunque los centros afirman que hay evidencia limitada que “parece indicar” que consumir marihuana aumenta el riesgo de consumir otras drogas.

