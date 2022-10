Biden tiene un gran problema con el petróleo. Esto es lo que necesitas saber sobre la decisión de la OPEP+ de recortar la producción de crudo

En realidad, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están impulsando la decisión de la OPEP. Creo que los estadounidenses deberían entender que no son los otros miembros, no es Nigeria o Irán. Siento que los estadounidenses deben entender quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son.

Y creo que las compañías petroleras de Estados Unidos —y no apoyo a las compañías petroleras, no me malinterpreten— pero creo que sienten que la administración básicamente solo quiere sacarlos del negocio.

