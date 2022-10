¿Quiénes no son elegibles al indulto de Joe Biden por posesión de marihuana?

Matt Cameron, un abogado especializado en inmigración de Boston que también enseña política inmigratoria en la Universidad Northeastern, le dijo a CNN que la decisión de no incluir a los no ciudadanos que no estaban presentes legalmente podría tener graves consecuencias para algunas personas.

Los datos de la Comisión de Sentencias de EE.UU. indican que durante el año fiscal 2021, alrededor del 72% de los delincuentes federales en casos de posesión de marihuana eran no ciudadanos. Pero no está claro cuántos no ciudadanos cuentan como presentes “legalmente” o “ilegalmente” en el país.

