¿Quiénes son los favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022? Lo que indican las eliminatorias, el ranking de la FIFA y los partidos recientes

El campeón de 2014 llega con renovación. Después de la era exitosa de Joachim Löw, Hans-Dieter Flick tiene la tarea de replicar sus victorias en el Bayern de Múnich con un equipo que combina con los experimentados campeones mundialistas Manuel Neuer y Thomas Müller y con jugadores jóvenes como Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Timo Werner. Alemania es 11 en la clasificación de la FIFA (detrás de Italia, que no clasificó al Mundial), tercera en el Grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA y tuvo una Eurocopa para olvidar el año pasado, siendo eliminada por Inglaterra en octavos. El desafío este año es mayúsculo, pero las credenciales y los jugadores de Alemania hacen que no se pueda obviar como favorito. Los germanos no pierden desde junio de 2021.

