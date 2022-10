Por qué el futuro del planeta (también) se juega en las elecciones de Brasil

1 de 9 | En 2019, la deforestación en el Amazonas en Brasil se disparó en un 30%. Esta imagen muestra un terreno deforestado cerca de una zona afectada por los incendios ese año en el estado de Rondonia. (Crédito: CARL DE SOUZA / AFP/ Getty Images) 2 de 9 | Los bosques tropicales cubren solo el 6% de la Tierra, pero albergan el 50% de la biodiversidad. Esta imagen de 2017 muestra los árboles muertos en una sección recientemente deforestada de cerca de Abuna, en el estado de Rondonia, Brasil. (Crédito: Mario Tama/Getty Images) 3 de 9 | Las selvas pierden humedad cuando se talan los árboles, lo que a su vez provoca temperaturas más altas y más sequía. Esta vista aérea muestra un camión que transporta troncos de árboles a lo largo de una carretera en una zona deforestada en los alrededores de Boca do Acre, una ciudad del estado de Amazonas, en Brasil en 2019. (Crédito: LULA SAMPAIO / AFP/ Getty Images) 4 de 9 | Los bosques tropicales realizan alrededor del 20% de toda la fotosíntesis que tiene lugar en la tierra. Por esto son un importante sumidero de dióxido de carbono. Esta foto muestra la deforestación en el Amazonas brasileño en 2017. (Crédito: CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images) 5 de 9 | Esta vista aérea muestra el humo que sale de un área que está siendo despejada mediante fuego en los alrededores de Boca do Acre, en el estado brasileño de Amazonas, en 2019. (Crédito: LULA SAMPAIO/AFP vía Getty Images) 6 de 9 | El Amazonas atraviesa ocho países y cubre el 40% de Sudamérica. La mayor parte está en Brasil. de Así se veía, desde la carretera, una sección deforestada de la selva en 2017 en el estado de Rondonia. (Crédito: Mario Tama/Getty Images) 7 de 9 | El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha enfrentado duras críticas por su manejo de la crisis de la deforestación, que se disparó bajo su mandato. En abril, Bolsanaro le pidió al presidente de EE.UU. Joe Biden su “compromiso personal” para proteger el Amazonas, pero los dos líderes no han llegado a un acuerdo. Esta vista aérea muestra la deforestación en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo en Altamira, en el estado de Pará, en 2019. (Crédito: Joao LAET / AFP/ Getty Images) 8 de 9 | Esra imagen muestra áreas quemadas cerca de Moraes Almeida, en el estado brasileño de Pará, en septiembre de 2019. Los expertos alertan sobre los vínculos entre la deforestación y los incendios. 9 de 9 | Vista aérea de la deforestación en el territorio indígena Menkragnoti en Altamira, en el estado de Pará, en 2019. (Crédito: JOAO LAET/AFP vía Getty Images)

