Exclusiva: un nuevo libro revela que las prácticas comerciales de Trump incluyeron una vez el pago con lingotes de oro

“Bueno, cualquiera que construyera en la ciudad de Nueva York, tanto si tratabas con ellos indirectamente, como si ni siquiera sabías que existían, existían”, dijo Trump. “Bueno, tratabas, tenías contratistas y no sabes si eran de la mafia o estaban controlados o tal vez no estaban controlados, pero te diré que conseguir ofertas a veces es muy difícil. Conseguías una oferta, era una oferta muy decepcionante. Y luego no había nadie más para ofertar”.

El libro de Haberman, “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, saldrá a la venta el 4 de octubre. Incluye un examen de la trayectoria de Trump en el mundo de los negocios de Nueva York, así como su presidencia y las consecuencias de su derrota en 2020 frente a Joe Biden.

