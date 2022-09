Las personas sin hogar inspiraron a Aarón Díaz en la creación de su personaje en la serie “Toda la sangre”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Una nueva serie con tintes policiales y de suspenso llegó a los servicios de streaming de Estados Unidos y Latinoamérica: “Toda la sangre”.

La producción cuenta la historia de un periodista, una policía y una antropóloga quienes están tras la pista de un asesino serial en la Ciudad de México y la forma ancestral con la que elige matar a sus víctimas: rituales aztecas.

La serie está protagonizada por Aarón Díaz, quien interpreta al periodista Eugenio Casasola; Ana Brenda Contreras le da vida a la teniente de policía Edith Mondragón y Yoshira Escárraga interpreta a la antropóloga Elisa.

La prensa y los crímenes en “Toda la sangre”

El primer episodio de la serie muestra la transferencia de Casasola (Díaz), de un periódico establecido a un tabloide, aquellos que vemos en los quioscos con fotos grotescas y titulares amarillistas.

“Todos hemos visto esos periódicos”, cuenta Aarón Díaz a Zona Pop CNN a través de una entrevista vía Zoom. “Yo siempre me preguntaba ¿quién lee eso? Y la respuesta es millones de personas, son muy leídos. A mí se hacían absurdos, porque de eso se trata, los títulos… cuando pasas y ves los titulares [expresión de sorpresa]”, dijo el actor.

Justo en ese mundo que podría sonar absurdo, pero en el que según Díaz hay magia, un arte particular, se encuentra el personaje de Eugenio Casasola.

“Eugenio Casasola no se dedicaba a eso realmente, era un periodista serio que está tratando de darle voz a los que no lo tienen, a ser visibles a los invisibles y se topa con que lo mandan a trabajar a este otro periódico que a él le parece absurdo. No entiende de qué va, no es el mismo lenguaje. Pero rápidamente descubre una historia de un asesino serial en la Ciudad de México y quiere seguir esa historia, le llama la atención. Se va dando cuenta de que no es un asesino serial común y corriente, que se está guiando por algo más que él no sabe”, dice Díaz.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención a Díaz de su personaje es la nobleza que hay en la profesión del periodismo.

La presentación de Díaz en el primer episodio de “Toda la sangre” puede confundir a algunos. El personaje del actor luce como una persona sin hogar. Y no, no estaba en condición de calle, era la manera cómo se acercaba a esa gente que no tiene voz para llevarlo a un reportaje.

“Me llamó mucho la atención el personaje, porque es un personaje noble. El periodismo es un trabajo noble, es darle voz a los que no la tienen. Y me gustó mucho lo apasionado y lo intenso que es Eugenio Casasola con su trabajo. Yo soy igual con el mío y eso me identifica y me llama la atención porque sé que a la gente le gustan y apoyan mucho a esos personajes nobles, muy humanos”, dijo.

Aarón Díaz como el periodista Eugenio Casasola en “Toda la Sangre”. (Crédito: Pantaya)

Las personas sin hogar, el personaje omnipresente en “Toda la sangre”

Las personas en condición de calle son un problema que no solo afecta a México: también Estados Unidos lo vive en carne propia, así como otras regiones del mundo.

Precisamente ese sector es el que inspiró a Díaz a construir a Eugenio Casasola. Según el actor, para crear a su personaje empezó a vestirse de una forma desaliñada y se fue a las calles.

“Lo primero que hice para empezar a crear este personaje fue vestirme así y me fui a las calles y me di cuenta lo fuerte que puede llegar a ser. Yo me di cuenta en horas que pasé ahí, ¡imagínate la gente que vive ahí días, semanas, meses, años, décadas! Es gente que es invisible prácticamente. Toda la sociedad le da la espalda”, cuenta el actor.

Según Díaz, en esa construcción del personaje vivió la indiferencia y quizás deshumanización a la que está sujeta una persona sin hogar.

“A mí me pasó directamente. Vi cómo la gente me daba la vuelta, se bajaba de la banqueta y se pasaba a la otra banqueta. Yo estuve observando básicamente cómo era el ser invisible en una ciudad con tanto movimiento como la Ciudad de México. Es muy fuerte y eso es justo lo que muestra la nobleza de Eugenio Casasola. Él está ahí y lleva ahí meses viviendo para conocer esta gente y poder acercarse a ellos para contar su historia”.

“Toda la sangre” está disponible en Pantaya y ViX+ en Estados Unidos y Puerto Rico. En América Latina se puede ver en STARZPLAY. La serie estrenó sus dos primeros episodios el pasado 15 de septiembre, pero contará con estrenos semanales durante el resto del mes.

