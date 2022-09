‘House of the Dragon’ cierra un capítulo de la historia, no sin antes tocar una fibra dolorosa

Aún así, presentar la relación entre Laenor y Joffrey solo para despachar a este último de manera tan rápida y horrible casi de inmediato generó preguntas en Twitter el domingo por la noche sobre si el tropo “Bury Your Gays” se aplica aquí. En particular, las discusiones anteriores sobre la práctica a menudo han ocurrido en torno a series de ciencia ficción y fantasía, incluidas “The 100” y “Buffy the Vampire Slayer”, y más recientemente, el oscuro thriller de espías de BBC America “Killing Eve”.

Así es el árbol genealógico de la casa Targaryen en “House of the Dragon” y “Game of Thrones”

